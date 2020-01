På en hjemmeside ved navn WeLeakInfo skal en 22-årig hollandsk mand have forsøgt at sælge adgangskoder.

En 22-årig hollandsk mand er blevet anholdt for angiveligt at have haft 12 milliarder stjålne passwords og adgangskoder til salg på nettet.

Det oplyser politiet i den hollandske by Arnhem fredag.

Manden tilbød, at man kunne downloade koderne til gengæld for betaling. Det oplyser politiet i Arnhem i en udtalelse.

Politiet har ikke oplyst, præcis hvilken type data der er tale om, eller hvem der er blevet påvirket. Efterforskningen er stadig i gang, lyder det.

De hollandske myndigheder har samarbejdet tæt med tyske, amerikanske og britiske myndigheder i sagen. Det amerikanske forbundspoliti, FBI, har taget hjemmesiden WeLeakInfo, hvor koderne blev solgt, ud af drift.

Hollandske eksperter i cyberkriminalitet var i stand til at spore manden takket være et tip fra britiske kolleger.

Myndighederne har beslaglagt professionelt udstyr i forbindelse med ransagninger i to forskellige lejligheder, oplyser politiet.

I forbindelse med efterforskningen har myndighederne også anholdt en 22-årig mand i Nordirland. Hans rolle i sagen kendes ikke umiddelbart.

/ritzau/dpa