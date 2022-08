Lyt til artiklen

Han sad fanget i isolation i 43 år.

Albert Woodfox, der menes at have været holdt i isolation længere end nogen anden person i amerikansk historie, efter at have overlevet 43 år i en seks kvadratmeter celle i et af USAs mest brutale fængsler, er død.

Det skriver flere medier herunder The Guardian.

Woodfox' død blev offentliggjort torsdag af hans mangeårige advokater, George Kendall og Carine Williams, og af hans bror Michael Mable. De sagde, at han var død af komplikationer forårsaget af covid-19.

Han døde i en alder af 75 år.

Woodfox var et medlem af gruppen 'Angola Three'-fangerne, der blev uretmæssigt dømt for mordet på en fængselsvagt i Louisianas statsfængsel i 1972.

Albert Woodfox, a former member of the Black Panthers, who was put in solitary confinement at the Louisiana State Penitentiary also known as Angola, poses prior to a press conference on November 15, 2016 in Paris. Woodfox was the longest-standing solitary confinement prisoner in the United States. He was held in isolation for 43 years and 10 months. . ALAIN JOCARD / AFP Foto: ALAIN JOCARD Vis mere Albert Woodfox, a former member of the Black Panthers, who was put in solitary confinement at the Louisiana State Penitentiary also known as Angola, poses prior to a press conference on November 15, 2016 in Paris. Woodfox was the longest-standing solitary confinement prisoner in the United States. He was held in isolation for 43 years and 10 months. . ALAIN JOCARD / AFP Foto: ALAIN JOCARD

Fængslet blev bygget på stedet for en tidligere slaveplantage og var almindeligvis kendt som Angola, efter det land, hvorfra de fleste af plantagens slaver kom fra.

Før mordet havde Woodfox og Angola Three-medlemmet Herman Wallace oprettet en afdeling af Black Panther-partiet inde i fængslet. De brugte den til at protestere mod adskillelsen af ​​fanger og den ulønnede bomuldsplukning, som sorte fanger blev udsat for i de afsidesliggende marker.

Han insisterede altid på, at hans uskyld og deraf følgende behandling var straf for hans sorte radikalisme. Kort efter hans dom blev Woodfox og Wallace begge sat i isolation, hvor de begge forblev næsten uden pause i mere end 40 år.

Wallace blev løsladt efter en fælles juridisk kamp i 2013, selvom fængselsmyndighederne fortsatte med at forsøge at få ham ind igen. Han døde af kræft to dage senere.

Woodfox blev frigivet i 2016 på sin 69-års fødselsdag. Dage efter at have gået fri fortalte han The Guardian, at han havde formået at udholde årtiers ensomhed, trods hyppige skræmmende anfald af klaustrofobi, gennem ren viljestyrke.

»Vi tog en bevidst beslutning om, at vi aldrig ville blive institutionaliseret. Som årene gik, gjorde vi en indsats for at forbedre og motivere os selv,« sagde han.