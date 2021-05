Da coronapandemien så allerværst ud verden over, kunne man kigge misundeligt mod særligt et land, som så ud til at klare sig særdeles godt igennem pandemien.

Men en bekymrende udvikling i april måned har nu skubbet landet til randen af en 'national tragedie'.

Det sydøstasiatiske land Cambodja kæmper i disse måneder med eksplosivt stigende smittetal, hvor særligt den britiske variant B.1.1.7 spreder sig i en sådan grad, at man frygter landets sundhedssystem kollapser.

»Vi står på randen af ​​en national tragedie på grund af Covid-19. På trods af vores bedste indsats kæmper vi for at kontrollere virussen. Nye tilfælde opstår hver dag, og vi kæmper mod virussen,» har Dr. Li Ailan, WHO-repræsentant for Cambodja, udtalt ifølge Al Jazeera.

»Medmindre vi kan stoppe udbruddet, er Cambodjas sundhedssystem i høj risiko for at blive overvældet, hvilket ville have katastrofale konsekvenser.«

I løbet af de seneste syv dage har landet i gennemsnit haft 651 daglige smittede, viser de officielle tal. Og det lyder umiddelbart ikke af meget for et land med knap 16,5 millioner indbyggere og slet ikke, hvis man sammenligner smittetallet med andre lande - eksempelvis Indien.

Men skruer vi tiden bare en måned tilbage havde Cambodja dage med 0 nye daglige smittetilfælde, og ser vi på coronaudviklingen i landet i løbet af det seneste år, så har Cambodja stort set ingen smitte haft.

Fra slutningen af marts 2020 og frem til februar 2021 har gennemsnittet af nye smittede i Cambodja over syv dage ligget stabilt mellem nul og maksimalt syv daglige nye smittetilfælde.

Den bekymrende udviklingen har nu fået landets regering til at indføre strenge restriktioner. De områder med flest nye tilfælde er blevet udråbt som 'røde zoner'. Her er det forbudt for indbyggerne atr forlade deres hjem, medmindre de skal købe medicin.

End ikke indkøb af dagligvarer eller andre basale fornødenheder er tilladt. Størstedelen af de røde zoner ligger i hovedstaden Phnom Penh og den nærliggende by Takhmao.

Overholder man ikke restriktionerne risikerer man op til 20 års fængsel, og det har ifølge The Guardian fået menneskerettighedsorganisationer til at råbe vagt i gevær og udråbe det som en 'menneskerettighedskatastrofe'

»For det cambodjanske folk har Covid-19-pandemien ikke kun været en folkesundheds- og økonomisk tragedie, men også en menneskerettighedskatastrofe med tilladelse fra en regering, der er fast besluttet på at bevæge landet skridt for skridt mod totalitært diktatur,« siger Phil Robertson, stedfortrædende direktør hos Human Rights Watch i Asien, ifølge The Guardian.

Det pludselig smitteudbrud kan ifølge cambodjanske myndigheder spores tilbage til 20. februar, hvor fire kinesiske statsborgere angiveligt bestak sikkerhedsvagter, så de kunne få lov til at forlade deres hotelkarantæne, inden der var gået 14 dage.

De fire kinesiske statsborger var angiveligt ankommet til Cambodja fra Dubai, hvor B.1.1.7-varianten havde spredt sig.

Baggrunden for den efterfølgende smitte skal ifølge landets premierminister Hun Sen findes i dårlig hygiejne samt det faktum, at det var været svært for myndighederne at inddæmme smitten.

Mindst 50 personer, der har været testet positive, har efter sigende opgivet falske oplysninger om den selv, og myndighederne har således været ude af stand til at finde dem.