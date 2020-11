Et lille bryllup i USA med 55 gæster har ført til et stort udbrud af covid-19.

Nu har syv mistet livet som følge af udbruddet, der kan kobles til brylluppet.

Det skriver News.com.au.

En detaljeret rapport fra CDC (Center for Disease Control) viser, at bryllupsreceptionen, hvor kun 55 deltog, har ført til et stort corona-udbrud i en lille landsby i staten Maine.

Udbruddet spredte sig blandt andet til et plejecenter og andre dele af lokalsamfundet.

Rapporten viser, at i alt 177 tilfælde af coronavirus og syv dødsfald kan kobles til brylluppet.

Ingen af de indlagte eller døde havde deltaget ved brylluppet.

Byen, som ikke bliver nævnt ved navn, har 4500 indbyggere, og var tidligere uden et eneste tilfælde af corona. Men fem dage efter brylluppet blev to gæster til brylluppet testet positive efter at have udviklet symptomer dagen før.

Den følgende dag blev yderligere tre gæster testet positive, og det fik Maine Center for Disease Control til at lave en undersøgelse om et muligt udbrud.

Mellem den 8. august og 14. august blev omkring 24 af de deltagende gæster testet positive med coronavirus.