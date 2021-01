I Norge opbevares vacciner en uge i fryseren, inden de fordeles ud til kommunerne, der står for vaccination.

Norge halter langt efter blandt andet Danmark i udrulningen af et stort vaccinationsprogram i forbindelse med coronapandemien.

Den norske regering kritiseres nu for dens vaccinestrategi, der beskyldes for at forsinke processen.

Fredag havde blot 42.000 nordmænd fået første stik - markant færre end de godt 147.000 danskere, der havde fået en vaccine på samme tidspunkt.

- Tempoet på vaccinationen er stadig alt for langsomt i forhold til alle lande, det er naturligt at sammenligne sig med, siger formand for Fremskrittspartiet Siv Jensen ifølge VG.

Hun undrer sig særligt over, at Norge har valgt en noget anden strategi end eksempelvis Sverige og Danmark.

I Norge bliver alle vaccinedoser opbevaret i en fryser i en uge. Den norske sundhedsstyrelse har forklaret, at tiden blandt andet bruges på ompakning, distribution, og at der er aftaler på plads med kommunerne.

I Norge er det således kommunerne, der har ansvaret for at vaccinere borgerne. Også her adskiller Norge sig fra Sverige og Danmark, hvor det i begge tilfælde er regionerne, der har ansvaret.

Ifølge Siv Jensen bør regeringen sadle om og sørge for, at vaccinerne kommer ud til nordmændene hurtigst muligt.

- Målet må være at få vaccineret flest muligt, hvor behovet er størst. Så jeg har bedt dem om at revurdere strategien.

Partilederen afviser, at problemet er, at det er kommunerne, der gennemfører vaccinationen.

- Problemet handler om tempoet på afsendelsen af doserne. Mange steder er kapaciteten meget større end det, man får adgang til. Jeg tror, mange begynder at blive meget utålmodige nu, og så man altså få fingeren ud, siger Siv Jensen.

De norske kommuner får hver et antal doser, der er baseret på, hvor mange ældre borgere der bor i kommunen.

Ifølge Siv Jensen betyder den strategi, at mange små kommuner dermed har fået et meget begrænset antal.

73 af Norges 356 kommuner har således foreløbig kun fået tilbud om fem doser - altså et enkelt hætteglas - om ugen. 68 kommuner får ti doser, mens 43 kommuner får 15, skriver VG.

Også Raymond Johansen, der er borgmester i Oslo, har kritiseret den norske strategi.

Han mener, at Oslo og andre steder med højt smittetryk bør få flere vacciner først.

- Jeg tror ikke, at en person i en kommune med ingen eller få smittede vil synes, at det er specielt uretfærdigt, at en person i et område med mange smittede kommer lidt længere frem i køen, siger Raymond Johansen til VG.

