Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, taler fredag direkte til danskerne.

Det sker under en demonstration på årsdagen for Ruslands angreb på Ukraine. Demonstrationen begynder foran den russiske ambassade i København klokken 16.30.

Zelenskyj vil tale via et videolink.

At Danmark er på den udvalgte liste over lande, som Zelenkskyj taler til, er ikke tilfældigt. Det mener Claus Mathiesen, der er studielektor ved Forsvarsakademiet.

»Danmark er ikke det største donorland, men vi har alligevel en stor betydning. Danmark bidrager både militært og finansielt til krigen,« siger Mathiesen, der især mener, at vi på ét punkt har en stor rolle.

»Vi er meget engagerede i genopbygningen. Her har Danmark taget et stort ansvar og bliver vigtig, når den tid kommer,« siger han.

For Zelenskyj har det også stor betydning at kunne tale i København.

»Det er et kommunikationsteknisk meget vigtigt skridt for ham. På den måde får han mulighed for at tale direkte til befolkningerne i de lande, han er igennem til.«

Bag demonstrationen står ungdomspartier på tværs af det politiske spektrum.

Særligt lokationen for demonstrationen har betydning for Zelenskyj, mener Mathiesen.

»At det foregår foran den russiske ambassade betyder jo også, at han får sendt sine budskaber til russerne,« siger han.

Statsminister Mette Frederiksen taler også ved demonstrationen.

For hende har det også betydning, at den ukrainske præsident taler direkte til danskerne.

»Det har politikerne nu været i stand til at få ham til flere gange, men det er klart, at det er godt at få ham med til den vigtige markering af årsdagen for krigen,« siger Mathiesen.

Zelenskyjs tale er indspillet på forhånd.