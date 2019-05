Hvis du har en følsom mave samt tendens til kvalme, skal du nok ikke sætte dig op i en spritny rutsjebane i en forlystelsespark i Canada.

Rutsjebanen er nemlig blevet kaldt for klodens vildeste, hvilket heller ikke umiddelbart virker som en overdrivelse, da den med en topfart på intet mindre end 130 km/t. er den hurtigste dive-coaster-rutsjebane i verden.

Det er den gigantiske forlystelsespark Wonderland i den canadiske by Vaughan, som lægger ramme til rutsjebanen med navnet 'Yukon Striker'. Og forlystelsen er bestemt ikke for særligt sensitive folk med højdeskræk eller andre sarte nerver.

Det enorme stålmonster af en rutsjebane er nemlig med sine 68 meter næsten dobbelt så stort som Rundetårn i København, der måler 'sølle' 35 meter. Derudover er forlystelsen med sine 1105 meter også den længste af sin slags.

Udover at opleve klodens højeste, længste og hurtigste dive-coaster-rutsjebane, kan man også se frem til en 75 meter lang nedkørsel på 90 grader, når man sætter sig til rette i forlystelsen. En tur i Yukon Striker vil blandt andet også inkludere flere loops, to undersøiske ture under en kunstig sø samt en tur over en gangsti, hvor fodgængere vil kunne opleve passagerernes rædsel helt tæt på.

»Turen i Yukon Striker tager vejret fra dig,« siger Norm Pirtovshek, manager i Canada's Wonderland til New York Post.

Forlystelsesparken - og rutsjebanen - åbnede den 3. maj, og adrenalinhungrende rutsjebane-entusiaster er allerede strømmet til parken for at prøve den ekstreme forlystelse.

'Okay, Yukon Striker er fuldstændig vanvittig, og ja, de to timers ventetid var helt klart det værd,' skriver en gæst i forlystelsesparken på Twitter.



Du kan se en video af den vilde forlystelse øverst oppe.