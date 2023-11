Hold afstand.

Så kontant lyder meldingen fra myndighederne i den hollandske by Tilburg.

Her er en meget giftig slange af arten Grøn Mamba mandag sluppet ud af et privat hjem.

Og onsdag er slangen, som er mellem 180 cm og to meter lang, stadig ikke fundet, oplyser en talsmand for kommunen over for CNN.

Hvis det usandsynlige skulle ske, at man bliver bidt af slangen, så skal man øjeblikkeligt ringe til alarmcentralen, lyder opfordringen fra de lokale myndigheder.

Den tropiske slange foretrækker varme, mørke rum, og derfor er det – trods alt – ikke sandsynligt, at den har bevæget sig ud af sin ejers hus for at møde den hollandske vinter, skriver man.

Der findes tre forskellige arter af Grøn Mamba, alle med oprindelse forskellige steder i Afrika.

Myndighederne i Tilburg, som har godt 200.000 indbyggere, oplyser ikke, hvilken af de tre arter, der er tale om i denne situation.

Slangens gift kan dræbe inden for dage.

Det er imidlertid sjældent, at Grøn Mamba bider mennesker. Den lever normalt af fugle, mindre pattedyr og krybdyr.