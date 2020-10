Senatshøring om it-selskaber blev et opgør om ytringsfrihed mellem Twitter-chef og senator før valget.

En høring i det amerikanske senat om it-selskabers indflydelse på det politiske liv, udviklede sig onsdag til et politisk rivegilde.

Kongressens medlemmer står splittede i spørgsmål om, hvorvidt de store it-selskaber skal holdes ansvarlige i henhold til et stykke lovgivning fra 1990'erne, som sikrer dem immunitet.

Det såkaldte afsnit 230 er en del af loven, der beskytter it-virksomheder, så de ikke drages til ansvar for indhold, der er lagt på nettet eller sendt af brugere.

Men denne lovgivning gør det også muligt for selskaberne at påvirke den politiske debat, mener kritikere.

Topledere fra Twitter, Facebook og Google kalder lovpakken fuldstændig afgørende for ytringsfriheden på internettet.

Ved onsdagens høring, der foregik via videolink, kom det hurtigt til en stærkt ophedet debat. Senator Ted Cruz gik under høringen skarpt i rette med Twitter's topleder, Jack Dorsey, efter at denne havde udtalt, at Twitter ikke har nogen indflydelse på valg.

Senatorer reagerede kraftigt på det udsagn, da Twitter på et tidspunkt har blokeret for en ikke verificeret artikel om Joe Biden - den demokratiske præsidentkandidat. Tabloidavisen hævdede, at Biden havde misbrugt sin position som vicepræsident.

Twitter har også reageret på tweets fra præsident Trump med falske oplysninger.

- Hvem fanden valgte dig og satte dig til at bestemme over, hvad medier har tilladelse til at rapportere om, og hvad den amerikanske befolkning har ret til at høre, sagde Cruz til Dorsey, der svarede, at det ikke er det, som Twitter gør.

I forbindelse med høringen har senatoren lagt et billede ud på Twitter med titlen "Opgør om ytringsfrihed mellem Cruz og Dorsey", hvor man ser de to mænd i kamp med hinanden.

Den ledende demokrat i panelet, senator Maria Cantwell, sagde, at det havde været bedre, hvis høringen var blevet holdt i januar - efter præsidentvalget den 3. november.

Præsident Donald Trump hævder, at amerikanske it-virksomheder modarbejder konservative kongresmedlemmer.

Republikanske politikere sendte kaskader af tweets under høringens sidste del.

Facebooks topchef, Mark Zuckerberg, havde tilkendegivet, at han havde begrænset tid, og da han tonede frem sagde han, at han havde haft svært ved skabe forbindelse.

Zuckerberg siger, at han støtter loven, og han siger, at mere censur formentligt vil komme, hvis der foretages ændringer af den såkaldte sektion 230.

/ritzau/Reuters