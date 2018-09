Senatet i Washington D.C. har indledt høringen af præsident Trumps kandidat til at blive højesteretsdommer.

Washington D.C.. Det lignede en forsamling i et land med færre demokratiske traditioner end USA, da Senatet i den amerikanske forbundshovedstad, Washington D.C., tog fat på høringen af Brett Kavanaugh.

Han er nomineret af USA's præsident, Donald Trump, til at blive ny højesteretsdommer efter Anthony Kennedy, der den 27. juni bebudede, at han ikke vil være højesteretsdommer mere.

Den 53-årige Kavanaugh er en meget konservativ dommer, og oppositionspartiet Demokraterne er i mod at udnævne ham.

Så da han mødte op til udvalgshøring tirsdag udbrød der det, som nyhedsbureauerne kalder kaos.

Demokratiske senatorer protesterede højlydt mod republikanernes blokering af adgang til dokumenter fra Kavanaughs arbejde, herunder dokumenter fra hans tid som ansat i Det Hvide Hus.

Nogle dokumenter er dog netop blevet frigivet. Tusindvis blev sendt til senatorerne mandag aften, men de demokratiske senatorer vil have tid til at læse dem.

Senator Richard Blumenthal, en af de demokratiske senatorer, der afbrød høringen, krævede det hele udskudt, så de kan få tid til at læse dokumenter.

Og netop som Chuck Grassley, formand for Senatets retsudvalg, åbnede høringen, indledte demokratiske senatorer det, der lignede en koordineret aktion for at få høringen udsat.

Det hjalp ikke.

- Forslaget er afvist, sagde Grassley, der lovede at forsætte høringen hele ugen, hvis det bliver nødvendigt.

Det ventes, at høringen varer tre eller fire dage.

Udvalgsformanden har noteret, at senatorerne har fået over 400.000 dokumenter i forbindelse med Kavanaugh.

42.000 af dem fik de så først 15 timer før høringen.

De demokratiske senatorer presser også på for at få 100.000 dokumenter fra den tid, hvor han arbejdede for præsident George W. Bush.

Reuters påpeger, at hvis Kavanaugh bekræftes til den ledige plads i højesteretten, vil det i generationer cementere det konservative flertal blandt de ni dommere.

Det kan få betydning for spørgsmål som abort og våbenkontrol.

Og republikanerne har flertallet til at bekræfte ham.

Deres flertal i Senatet er dog kun på en stemme, men der har ikke været tegn på, at nogle af republikanerne vil gå imod præsident Trump eller partiet.

/ritzau/dpa