»Som en 12-årig i et kontroltårn i lufthavnen, der trykker på alle regerings-knapperne, helt ligeglad med flyene, som skrider rundt på landingsbanen.«

Sådan blev Donald Trumps lederevner blandt andet beskrevet i en opsigtsvækkende, anonym klumme i New York Times 5. september 2018, som ifølge avisen var skrevet af en højtstående embedsmand med indgående kendskab til præsidenten. Først nu står den anonyme kilde frem.

Trump blev også kaldt impulsiv, selvmodsigende, smålig og ineffektiv i klummen, der var det første, sviende angreb på Trump fra hans egen administration.

Nu har den forhenværende stabschef for Department of Homeland Security (Sikkerhedsministeriet, Red.), Miles Taylor, afsløret sig selv som kilden. Det gør han på sin blog, hvor han også bekræfter, at han senere har skrevet den anonyme bog 'A Warning', som ligeledes fik stor opmærksomhed, og var et hårdt slag for Trump.

Arkivfoto fra 5. marts 2019. De to daværende spidser for Homeland Security, Kirstjen Nielsen og Miles Taylor. Hun mistede jobbet, efter hun blandt andet åbent havde kritiseret Trump for at foreslå, at grænsevagter skulle skyde mexicanske grænseløbere i benene for at sinke dem. Han sagde selv op, og har siden skrevet en bog om Trumps horrible personlighed og lederevner. (Foto: Scanpix) Foto: erin schaff Vis mere Arkivfoto fra 5. marts 2019. De to daværende spidser for Homeland Security, Kirstjen Nielsen og Miles Taylor. Hun mistede jobbet, efter hun blandt andet åbent havde kritiseret Trump for at foreslå, at grænsevagter skulle skyde mexicanske grænseløbere i benene for at sinke dem. Han sagde selv op, og har siden skrevet en bog om Trumps horrible personlighed og lederevner. (Foto: Scanpix) Foto: erin schaff

Gennemgående for både klummen og bogen er, at der er hårde personangreb med gentagne beskyldninger om, at Donald Trump er udisciplineret og mangler enhver form for moral.

Og præsidenten har da også med det samme reageret på nyheden om, at personen bag de ydmygende beskrivelser er stået frem:

»Hvem er Miles Taylor? Sagde, han var 'anonym', men jeg kender ham ikke – har aldrig nogensinde hørt om ham,« skrev Trump onsdag på Twitter.

Ifølge New York Times er det en udmelding, der vækker undren, idet præsidenten arbejdede tæt sammen med Taylor indtil 2019. Desuden skal de to optræde på adskillige billeder sammen. Et af dem kan ses her.

Trump har tidligere benægtet kendskabet til Taylor, der i forbindelse med sin opsigelse i fjor stod åbent frem og kaldte Trump for en farlig galning. Han skiftede til et højtstående job i Google, som han lige nu er på orlov fra for at føre kampagne for demokraterne – eller rettere mod Trump.

På Twitter skrev Trump videre onsdag:

»Blot endnu et svindelnummer fra New York Times – han arbejdede sammen med dem. Arbejdede også for 'big techs' Google. Nu arbejder han for fake news CNN. De burde fyre, udskamme og straffe alle, der er associeret med denne svindel mod det amerikanske folk,« raser han.

Who is Miles Taylor? Said he was “anonymous”, but I don’t know him - never even heard of him. Just another @nytimes SCAM - he worked in conjunction with them. Also worked for Big Tech’s @Google. Now works for Fake News @CNN. They should fire, shame, and punish everybody.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2020

Taylor var øverste embedsmand for daværende sikkerhedsminister Kirstjen Nielsen. Hun mistede jobbet 10. april 2019, hvorefter Taylor sagde op.

48-årige Nielsen røg efter flere offentlige kontroverser med præsidenten, hvor hun blandt andet kritiserede ham for at foreslå, at amerikanske grænsevagter skulle skyde mexicanske grænseløbere i benene for at sinke dem, skriver New York Times.

Hun arbejder stadig for Trump-administrationen som særlig rådgiver.

Valgkampen mellem Biden og Trump har nået sin afgørende fase, og 70 millioner amerikanere har allerede stemt inden den egentlig valgdag 3. november. B.T. følger valget tæt hele vejen.