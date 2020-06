Ifølge medie er Romney den eneste republikanske senator, der lader til at have deltaget i Floyd-protester.

Senator Mitt Romney marcherer søndag lokal tid med i en Black Lives Matter-protest i Washington D.C.

Det fremgår af republikanerens Twitter-profil.

Romney er senator for Utah, tidligere nomineret som partiets præsidentkandidat og tidligere guvernør for Massachusetts.

Han er dermed et af de mest højtstående medlemmer af partiet, der på den måde har udtrykt støtte til George Floyd-protesterne, skriver CNN.

De fleste andre republikanere har støttet op om Trumps respons på protesterne, som har været præget af afstandtagen og trusler om militær indgriben ifølge det amerikanske medie.

De har dog også taget afstand til de betjente, der foretog anholdelsen, som George Floyd døde under, skriver The New York Times.

Ifølge avisen lader Romney til at være den eneste republikanske senator, der har marcheret med i protesterne.

Romney siger, at han marcherer med for at gøre det klart, at "sortes liv betyder noget" (Black Lives Matter, red.).

Det udtaler han i en video offentliggjort på Washington Post-journalisten Hannah Natansons Twitter-profil.

En ansat under Romney siger til CNN, at senatoren ikke har yderligere kommentarer til sin deltagen i demonstrationen.

Han gik i omkring halvanden time sammen med mellem 1000 og 1500 evangeliske kristne. Romney selv er mormon.

Han har tidligere stemt imod den republikanske linje, da han under rigsretssagen stemte "ja" til, at præsident Trump havde udøvet magtmisbrug.

George Floyd var en 46-årig sort mand, der døde 25. maj i forbindelse med en anholdelse i byen Minneapolis i Minnesota.

Det skete, efter at en politibetjent havde fastholdt ham ved at sætte sit knæ mod hans hals i otte minutter og 46 sekunder.

Hans død har udløst omfattende demonstrationer over hele landet i protest mod politivold og racisme.

Ifølge The New York Times gør flere erfarne figurer inden for Det Republikanske Parti klar til at fortælle, at de ikke støtter Trump.

Blandt andre vil den tidligere præsident George W. Bush ikke støtte Trumps genvalg, og tidligere Florida-guvernør Jeb Bush er i tvivl om, hvem han skal stemme på, siger flere kilder med kendskab til sagen ifølge avisen.

/ritzau/