En skandalesag, der har rystet regeringen i Canada, får nu endnu et regeringsmedlem til at trække sig tilbage.

Endnu et højtstående medlem af Canadas regering trækker sig nu i kølvandet på en skandale, der har rystet regeringen.

Jane Philpott, formand for Canadas budgetkontor siger, at hun ikke længere kan forsvare regeringen.

- Jeg har tænkt nøje over de begivenheder, der de seneste uger har rystet regeringen, og jeg er kommet frem til, at jeg er nødt til at træde tilbage, siger Jane Philpott.

- Desværre har jeg mistet tilliden til regeringen.

Jane Philpott er tidligere minister for sundhed og Canadas oprindelige folk.

Hun henviser til landets premierminister, Justin Trudeau, der anklages for at have blandet sig i en sag mod en stor, canadisk virksomhed.

Anklagerne kommer fra den tidligere justitsminister Jody Wilson-Raybould, der den 28. februar afgav forklaring til parlamentets retsudvalg.

Ifølge Jody Wilson-Raybould modtog hun sidste år "indirekte trusler" fra regeringen med Trudeau i spidsen.

De indirekte trusler kom, da hun undersøgte korruptionsanklager mod den Montreal-baserede ingeniørvirksomhed SNC-Lavalin.

SNC-Lavalin har 9000 ansatte i Canada, herunder 3400 alene i Quebec, og flere end 50.000 ansatte verden over.

En eventuel korruptionsdom mod SNC-Lavalin ville medføre et forbud mod at arbejde for den canadiske stat i et årti.

I alt 11 personer fra regeringen forsøgte ifølge Wilson-Raybould at få hende til at lade sagen ligge.

Premierminister Justin Trudeau skal blandt andet have spurgt om "hjælp" i sagen og under et møde understreget, at en sag mod SNC-Lavalin kunne få katastrofale konsekvenser.

I januar blev Jody Wilson-Raybould uden varsel fyret som justitsminister og i stedet tildelt posten som minister for veteraner. Efter knap en måned i det nye embede valgte hun at trække sig helt.

Jane Philpott siger, at beviserne mod regeringen og premierministeren vækker stor bekymring.

- Jeg må stå ved mine værdier, mit etiske ansvar og forfatningsmæssige forpligtelser. Og det har konsekvenser at stå ved sine principper, siger hun.

Anklagerne mod Justin Trudeau har fået landets konservative oppositionsleder, Andrew Scheer, til at kræve, at premierministeren træder tilbage. Scheer kalder premierministeren en "skændsel" og opfordrer politiet til at gå ind i sagen.

Selv afviser Justin Trudeau beskyldningerne. Han siger, at vælgerne må tage stilling til, om han skal fortsætte som premierminister, når der er valg til efteråret.

