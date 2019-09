I en delaftale mellem oppositionen og præsident Maduro er en højtplaceret oppositionspolitiker blevet løsladt.

Den venezuelanske oppositionspolitiker Edgar Zambrano er blevet løsladt efter at have siddet fængslet siden maj.

Det oplyser rigsadvokaten i landet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Zambrano er vicepræsident for Nationalforsamlingen i Venezuela, som er oppositionskontrolleret.

Han blev anholdt, da oppositionen forsøgte at få militæret til at vende sig mod præsident Nicolás Maduro i april og maj.

Ifølge rigsadvokaten sker løsladelsen af Zambrano som en del af "en delaftale mellem den venezuelanske regering og dele af opposition". Sådan lyder det i en meddelelse ifølge AFP.

Zambrano er en af oppositionsleder Juan Guaidós fortrolige og har siddet i et militærfængsel i landets hovedstad, Caracas.

Nationalforsamlingen bekræftede tirsdag på ny sin støtte til Guaidó.

Det skete, blot en dag efter at fire oppositionspartier meldte ud, at de havde indledt forhandlinger med Maduros regering.

Dette har fået flere til at spekulere i, om oppositionen er ved at blive splittet i forsøget på at få afsat den socialistiske præsident.

Venezuela er i en nærmest afgrundsdyb politisk og økonomisk krise, og det vurderes, at op mod fire millioner venezuelanere er flygtet til udlandet.

Juan Guaidó erklærede i januar sig selv for midlertidig præsident i Venezuela. Han støttes af flere lande, herunder USA og flere lande i EU.

Maduro beskyldes for at stå for et autoritært styre, som krænker de fundamentale menneskerettigheder, og som har forårsaget et økonomisk sammenbrud.

/ritzau/