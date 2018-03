Øverst i videoen kan du se billeder fra ude foran supermarkedet, hvor gidseldramaet fandt sted

Et blodigt drama med dødelig udgang har udspillet sig i det sydlige Frankrig.

Mindst tre personer er dræbt efter at fransk politi fredag formiddag stormede et supermarked, hvor en mand havde taget gidsler. Inden da skød manden mod politiet og en bilist, bekræfter indenrigsministeriet i Paris.

Gidselstageren er skudt og dræbt, rapporterer tv-stationen BFMTV.



En bevæbnet mand trængte ind i et supermarked i byen Trèbes, hvor han tog gidsler. Her er mindst to mennesker dræbt, siger en kilde i Frankrigs indenrigsministerium.



»Tre mennesker er såret, en af dem alvorligt,« siger kilden.

Super U-supermarkedet i Trébes i Frankrig. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Super U-supermarkedet i Trébes i Frankrig. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO



Inden gerningsmanden trængte ind i supermarkedet, havde han stoppet en bilist i den nærliggende by Carcassonne, dræbt bilisten med et skud i hovedet og taget hans bil.

Det oplyser en repræsentant for politifagforeningen SGP til nyhedsbureauet Reuters.

Betjente på gaden i Trebes i det sydlige Frankrig. Foto: La Depeche Du Midi via AP/Ritzau Scanpix Betjente på gaden i Trebes i det sydlige Frankrig. Foto: La Depeche Du Midi via AP/Ritzau Scanpix

Politiet mener, at det er den samme gerningsmand, der affyrede skud mod en gruppe politimænd, der var ude på en løbetur i Carcassonne. En politimand blev ramt af skud i skulderen.



»Alle de oplysninger, som vi har på nuværende tidspunkt, fører os til at tro, at dette er en terrorhandling,« siger Frankrigs premierminister, Edouard Philippe.



Anklagemyndigheden i Paris har indledt en terrorefterforskning af angrebet.

Her ses franske sikkerhedsstyrke ved supermarkedet, hvor en mand lige nu holder flere gidsler fanget. Foto: SOCIAL MEDIA Her ses franske sikkerhedsstyrke ved supermarkedet, hvor en mand lige nu holder flere gidsler fanget. Foto: SOCIAL MEDIA



Gruppen Islamisk Stat hævder, at den står bag et angreb med drab og en gidseltagning i det sydvestlige Frankrig fredag.



'Angriberen var en soldat fra Islamisk Stat', skriver gruppens talerør Amak ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.



Frankrigs indenrigsministerium siger, at gerningsmanden menes at have handlet på egen hånd. Han var kendt af myndighederne for småkriminalitet. Men han blev ikke opfattet som en islamistisk trussel.

Betjente i Trebes i det sydlige Frankrig. Foto: ERIC CABANIS Betjente i Trebes i det sydlige Frankrig. Foto: ERIC CABANIS

Den franske præsident, Emmanuel Macron, siger efter EU-topmødet i Bruxelles, at angrebet i det sydvestlige Frankrig efter alt at dømme var et terrorangreb.

Macron fastslår videre, at trusselsniveauet i Frankrig stadig er højt. Han har tidligere erklæret, at det har højeste prioritet for den franske regering at bekæmpe »islamistisk terror«.



Det blodigste angreb i nyere tid ramte Paris i november 2015, da 130 personer blev dræbt i koordinerede angreb flere steder i den franske hovedstad.



Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har kondoleret Frankrigs præsident. Han siger i en erklæring, at angrebet »fylder ham med vrede og sorg.«



»Jeg sender mine tanker til ofrene, de pårørende og hele det franske folk,« siger han.