Forhandlingsmøder om EU's budget er blandt de få møder, der fastholdes, da de vurderes at være nødvendige.

Høje smittetal i Belgiens hovedstad, Bruxelles, betyder, at antallet af møder mellem repræsentanter for EU-landene skrues ned til et minimum.

Man havde i forvejen begrænset både antal af møder og antal af deltagere.

Det er nu kun møder nødvendige for EU's virke og møder om pandemien, der fortsat vil finde sted ved fremmøde. Det oplyser en talsmand for det tyske EU-formandskab i en skriftlig orientering til journalister.

Det fremgår, at antallet af møder vil være på et "absolut nødvendigt minimum", indtil pandemien igen er under kontrol.

- Den anden bølge af coronavirus er begyndt at ramme EU-hovedstaden Bruxelles særligt hårdt. Infektionsraten er blandt de højeste i Europa. Derfor er det nødvendigt at være endnu mere forsigtig, siger talsmanden.

De få fysiske møder skal alle finde sted med overholdelse af særlige regler. Det er tidligere meldt ud, at de omfatter afstand, håndsprit, masker og ekstra rengøring.

Aktuelle forhandlinger om budgettet for de næste syv år er blandt de møder, som fastholdes. Det oplyser talspersonen.

Man vurderer, at det vil være umuligt at nå i mål med de svære forhandlinger mellem EU-landene og EU-Parlamentet, hvis ikke man kan mødes ansigt til ansigt.

Det ser alligevel ud til at blive svært for EU at nå i mål med budgettet til 1. januar 2021, så de værst coronaramte EU-lande kan få de milliarder, der er planlagt i en stor genopretningspakke, der er indarbejdet i budgettet.

Meldingen om møderne vedrører kun EU's ministerråd, hvor der ugentligt er mange møder i forskellige arbejdsgrupper. Også i andre EU-institutioner er der dog skruet ned for aktiviteterne.

I EU-Kommissionen har man længe haft særlige coronaregler, der gør, at en stor del af møderne enten er aflyst eller afholdes på videokonference. Også her opretholdes de mest vigtige aktiviteter som kommissærernes ugentlige møde.

Mandag er chefforhandler Michel Barnier og hans hold af EU-forhandlere rejst til London for at mødes med briterne. De forhandler om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien, som forlod EU i januar.

/ritzau/