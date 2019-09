Tre ledere af den amerikanske eliteenhed Navy SEALS er blevet fritaget for tjeneste.

Det sker i kølvandet på, at beskyldninger om sexovergreb og druk er blevet knyttet til Navy SEALS Team 7, som de tre - nu fyrede elitesoldater - var ledere for.

Hændelserne, som beskrives som 'alvorlige brud på disciplin', fandt angiveligt sted, mens delingen var udsendt i Irak.

Ifølge CNN har en kvinde anklaget en Navy SEAL fra Team 7 for at have udsat hende for et seksuelt overgreb under delingens fejring af 4. juli (USAs nationaldag, red.) i Irak. Desuden har beskyldninger om, at delingen skulle have drukket i kampzonen set dagens lys.

Tamara Lawrence, talsperson for Naval Special Warfare Command, bekræfter i en meddelelse til mediet, at de tre ledere er blevet afskediget.

'Fyringerne er sket som resultat af manglede tillid til deres evne til at kommandere og lede efter alvorlige fejl i lederskab, som har resulterede i et sammenbrud af god orden og disciplin i delingen, mens den var udsendt til en kampzone,' skriver hun i meddelelsen.

Det understreges, at selvom lederne ikke mistænkes for at have del i de påståede begivenheder, holdes de ansvarlige for deres underordnedes opførelse.

De tre forhenværende ledere af Team 7 er blevet fjernet fra deres poster, men de vil få tildelt nye job i den amerikanske flåde. På nuværende tidspunkt er der ikke pålydende om yderligere straf.

Arkivfoto. Navy SEALS er USAs primære specialstyrker. Foto: AFP PHOTO/ US NAVY Vis mere Arkivfoto. Navy SEALS er USAs primære specialstyrker. Foto: AFP PHOTO/ US NAVY

Talsmænd fra den amerikanske flåde har udtalt til CNN, at de ikke kan genkalde sig, at der nogensinde har været et lignende tilfælde, hvor lederne af et SEAL-hold på denne vis blev fyret.

En deling fra det SEAL-hold, som de nu fyrede ledere stod i spidsen for, blev sendt hjem fra Irak i juli, grundet 'en forringelse af deres opfattelse af god orden og disciplin,' som fik hærføreren til at miste tillid til delingens evne til at gennemføre deres mission.

Her er der selvfølgelig tale om beskyldningerne om sexovergreb og druk.

Begge dele er - naturligvis - en overtrædelse af de regler, som gør sig gældende for amerikanske soldater, der deltager i missioner i udlandet. Hvilke konsekvenser det vil få for de anklagede elitesoldater vides endnu ikke.