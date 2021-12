Hvis man har fulgt bare sporadisk med i amerikansk politik de seneste år, så ved man, at der ikke er meget kærlighed mellem den nuværende præsident, Joe Biden, og den forrige, Donald Trump.

Men tirsdag eftermiddag og aften, amerikansk tid, skete der noget højst usædvanligt.

Det hele begyndte med præsident Biden.

I forbindelse med en tale til nationen fra Det Hvide Hus om den stigende smitte med omikronvarianten i USA valgte Joe Biden at rose Donald Trump.

Biden mener nemlig, at den forhenværende præsident skal have en stor del af rosen for, at USA har været på forkant med vacciner mod coronavirus.

»Den anden dag sagde tidligere præsident Trump, at han havde fået sit boosterstik. Det er formentlig en af få ting, som han og jeg er enige om,« sagde Biden og fortsatte:

»Lad mig slå fast, takket være det tidligere præsidentskab og vores videnskabelige samfund var USA et af de første lande til at få vaccinen,« sagde Biden i en sjælden ros af Donald Trump.

Og det har vakt opsigt.

Ikke mindst på grund af en episode, der udspillede sig søndag. Her gik Donald Trump på scenen under et arrangement i den texanske storby Dallas sammen med den kendte tv-vært og konservative meningsdanner Bill O'Reilly.

Og her kunne Donald Trump berette, at han – ligesom Bill O'Reilly – allerede har fået sit boosterskud af coronavaccine.

Det blev mødt af spredte buheråb fra de fremmødte ellers hovedsageligt Trumpvenlige folk i salen.

»Åh, lad vær'. Lad vær'. Lad vær',« sagde Trump, mens han viftede afværgende med hånden mod dele af publikum, da utilfredsheden begyndte at brede sig.

Donald Trump har oplevet det helt usædvanlige at blive rost af Joe Biden. Foto: Shannon Stapleton Vis mere Donald Trump har oplevet det helt usædvanlige at blive rost af Joe Biden. Foto: Shannon Stapleton

»Det er bare en lille gruppe dernede,« tilføjede han pegende.

Episoden blev filmet og er siden blevet delt vidt og bredt. Og var formentlig den, Joe Biden hentydede til med sin udtalelse tirsdag.

Men det stoppede ikke her.

For senere tirsdag gik Donald Trump ind til et interview med Fox News. Og her skete der igen noget højst usædvanligt.

Trump valgte at gengælde den ros, Biden havde givet ham få timer forinden. Og lidt til.

»Jeg sætter meget pris på det … det var overraskende. Biden gjorde noget meget godt,« sagde Trump og uddybede:

»Vi har behov for en helingsproces i det her land. Og det her vil hjælpe meget.«

Netop Donald Trump var manden, der for alvor satte gang i den amerikanske proces med at udvikle og udkomme med en coronavaccine.

Det skete under navnet 'Operation Warp Speed'. Og det betød, at USA var blandt de første lande, der kunne begynde at vaccinere sin befolkning i slutningen af sidste år.

Paradoksalt har mange af Trumps mest hardcore støtter dog taget til voldsom modstand mod coronavaccinen, hvilket kom tydeligt til udtryk i Dallas i weekenden.

Blandt de mere ekstreme Trump-støtter florerer mange forskellige konspirationsteorier om coronavacciner.

De tæller blandt andet, at Microsoft-stifteren Bill Gates skal have sørget for, at coronavacciner har mikrochips i sig. Men også at alle dem, der får vaccinerne, enten vil dø eller bliver zombier inden for en kort årrække.