Zimbabwe offentliggør torsdag resultatet af præsidentvalget. Chamisa og Mnangagwa gør begge krav på sejren.

Harare. Zimbabwes oppositionsleder og præsidentkandidat fra MDC-partiet, Nelson Chamisa, fastholder, at han har vundet præsidentvalget.

Han siger, at præsident Emmerson Mnangagwa ved, at han har tabt. Ellers ville resultaterne have været offentliggjort på nuværende tidspunkt, hævder Chamisa.

- De forsøger at manipulere med tallene, siger Chamisa.

Zimbabwes valgkommission oplyser, at den vil begynde at meddele resultatet af mandagens præsidentvalg fra klokken 22 torsdag.

- Vi kender tallene, siger oppositionslederen.

Chamisa afviser dog selv at lægge tallene frem. Ifølge ham vil det være i strid med loven.

Samtidig opfordrer Chamisa sine tilhængere til at forholde sig i ro og afvente "massive fejringer" af hans valgsejr.

Hovedstaden Harare ligger torsdag stort set øde hen. Mange butikker er lukket, og soldater og politi patruljerer i gaderne.

Onsdag kom det til uroligheder i Harare, hvor vrede tilhængere af oppositionen gik på gaden og demonstrerede.

De beskylder Mnangagwas regeringsparti, Zanu-PF, for at være i færd med at fuske med resultatet af præsidentvalget.

Chamisa har allerede tidligere udråbt sig til sejrherre. Men samtidig har præsident Mnangagwa hævdet, at han kan blive siddende på posten.

Torsdag antyder en talsmand for Zanu-PF, at præsidenten står til genvalg. Talsmanden, Paul Mangwana, opfordrer Zanu-PF's tilhængere til at "fejre vores sejr med beherskelse", skriver AP.

Mnangagwa meddeler torsdag ifølge nyhedsbureauet AP, at hans regering har været i kontakt med Chamisa i et forsøg på at dæmpe spændingerne.

Chamisa siger imidlertid, at han ikke har hørt noget fra præsidenten.

Onsdag beskyldte præsidenten oppositionen for at have opildnet til de uroligheder, der kostede tre mennesker livet.

Politiet i Zimbabwe har torsdag eftermiddag afspærret oppositionspartiet MDC's hovedkvarter i Harare.

Det oplyser partiets generalsekretær, Douglas Mwonzora.

27 af partiets ansatte, som var i færd med at bære vælgerlister ud, er spærret inde i bygningen, tilføjer han.

Der var ikke umiddelbart flere oplysninger.

/ritzau/Reuters