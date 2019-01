AfD har indledt partikongres, hvor partiets politik frem mod EU-parlamentsvalget 23. maj skal fastlægges.

Det højreorienterede tyske parti Alternative für Deutschland (AfD) har fredag taget hul på en fire dage lang partikongres.

Her skal det EU- og indvandringskritiske parti forberede sig på det forestående EU-parlamentsvalg, der bliver holdt 23. maj. Ved valget forventes nationalistiske partier at vinde frem på tværs af hele Europa.

AfD skal i løbet af de næste dage blandt andet diskutere, om partiet - inspireret af briternes udtræden af EU kaldet brexit - vil kæmpe for et tysk farvel til EU.

Hvis AfD beslutter sig for at gå ind for et såkaldt dexit - en sammentrækning af ordene Deutschland og exit - vil det signalere endnu et opgør med den traditionelle politik i Tyskland.

Højreorienterede AfD har tidligere brudt med tabuer i Tyskland.

Blandt andet har partiet slået sig op på, at der er behov for en positiv national selvforståelse i Tyskland. Partiet mener således ikke, at tyskerne længere skal bøje nakken i skyld over nazitiden.

Hvis AfD over weekenden beslutter sig for at blive det tyske dexit-parti, vil det betyde, at partiet vender tilbage til sine rødder.

AfD blev oprettet i 2013 primært som et EU-kritisk parti. Siden da har partiet dog i høj grad skiftet fokus til at være indvandringskritisk.

At tale for et tysk farvel til EU kan dog også være risikabelt for AfD. De fleste tyskere er således fortalere for det europæiske samarbejde.

Derfor mener den politiske ekspert og historiker Klaus-Peter Sick, at AfD blot prøver at teste, hvordan opbakningen til idéen om dexit er.

- AfD tester holdningen internt i partiet, men også blandt vælgerne. For AfD er det europæiske valg ikke så vigtigt. Partiet fokuserer mere på regionsvalg og valg til Forbundsdagen, siger han.

I løbet af den fire dage lange partikongres skal AfD vælge sine kandidater til EU-parlamentsvalget.

/ritzau/AFP