Den tyrkiskstøttede kandidat er valgt til ny præsident i Nordcypern på den delte middelhavsø.

Nordcyperns premierminister, Ersin Tatar, vinder en overraskende valgsejr ved søndagens præsidentvalg.

Han har fået 51,74 procent af stemmerne, viser de officielle resultater ifølge statslige medier.

I søndagens anden og afgørende runde var Ersin Tatar oppe imod den afgående præsident, Mustafa Akinci.

Det var ellers på forhånd ventet, at Akinci ville blive genvalgt. Han fik 30 procents opbakning ved første valgrunde for en uge siden, mens Tatar fik 32 procent.

Der var 11 kandidater i første valgrunde, men kun de to med flest stemmer gik videre til anden runde.

Iagttagere havde på forhånd ventet, at den 72-årige siddende præsident ville få stemmer fra mange af de vælgere, hvis foretrukne kandidat ikke gik videre.

Nordcypern med 330.000 indbyggere er ikke internationalt anerkendt som stat.

Staten anerkendes kun af Tyrkiet, der i 1974 invaderede og besatte den nordlige del af Cypern. Siden da har øen været delt.

Den øvrige del af Cypern er nu et EU-land.

Præsident Akinci går ind for en genforening med den anden halvdel af øen.

Nationalisten Ersin Tatar går ind for en tostatsløsning. Han har støtte fra Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Præsidentvalget er blevet holdt under usædvanlige forhold. Dels har coronapandemien medført omfattende restriktioner. Og dels er der spændinger i det østlige Middelhav.

Det skyldes, at præsident Erdogan planlægger at undersøge og udnytte forekomster af naturgas i området.

Men det ser ud til, at han vil hente gassen uden for tyrkisk territorialfarvand.Derfor har Grækenland og Cypern protesteret over for tyrkerne.

Ved et EU-topmøde tidligere i oktober truede EU's stats- og regeringschefer Tyrkiet med sanktioner i sagen.

De indføres, hvis Tyrkiet begår "ensidige handlinger eller provokationer i strid med folkeretten".

/ritzau/