Matteo Salvini fra Ligaen vil stå i spidsen for ny regering i Italien og forsøger at berolige de bekymrede.

Rom. Matteo Salvini fra det stærkt højreorienterede og indvandrerkritiske Ligaen siger, at søndagens valgresultat har vist, at partiet har "retten og pligten til at regere" Italien.

Ligaen, der også kendes som Liga Nord, stillede op i en koalition med Silvio Berlusconis Forza Italia og endte med at blive det største af de to partier, viser de foreløbige resultater.

Salvini udelukker en regering bestående af en bred koalition af partier.

Men han forsøger at berolige de i indland og udland, som frygter kaos med Ligaen i spidsen.

Han kalder euroen en fejltagelse, men siger samtidig, at en folkeafstemning i Italien om fortsat deltagelse i euroen er utænkelig.

Salvini mener ikke, at de internationale finansmarkeder har noget at frygte med ham ved roret.

/ritzau/Reuters