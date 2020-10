Den højreekstremistiske gruppe med smag for hvidt overherredømme Proud Boys takker nu Donald Trump for dennes støtte.

Og i taknemmelighed gør de amerikanske ekstremister nu præsidentens ord til deres nye slogan: 'Hold tilbage, vær beredt' – oversat fra 'Stand back, stand by'.

Under den kaotiske tv-debat natten til onsdag blev Donald Trump af ordstyrer Chris Wallace bedt om at give en klar udmelding imod enhver form for nynazisme og højreekstremisme.

I stedet sagde Donald Trump ordene, der tydeligvis har givet Proud Boys' svært bevæbnede medlemmer nyt blod på tanden.

Den nynazistiske organisation The Proud Boys gjorde øjeblikkelig præsidentens uhyggelige opfordring til gruppens nye slogan. Foto: Reuters - twitter

'Vi holder tilbage, men vi er klar, sir'.

Sådan skriver repræsentanter for Proud Boys således på Twitter, hvor de nu også offentliggør deres nye slogan: 'Stand back, stand by'.

Siden en voldelig 2017-demonstration i staten Virginia, hvor amerikanske nynazister marcherede med fakler og råbte anti-jødiske slagord, og en ung kvindelig moddemonstrant blev dræbt, har Donald Trump været i klemme for sin manglende villighed til at fordømme de amerikanske nynazister og højreekstremister.

Efterfølgende sagde den amerikanske præsident: 'Der findes gode folk på begge sider'.

Donald Trump under tv-debatten natten til onsdag. Foto: BRIAN SNYDER - Reuters

Medlemmer af den højreekstremistiske gruppe Proud Boys i Portland, Oregon. U Foto: LEAH MILLIS - Reuters

Dette blev opfattet som en indirekte støtte til de voldelige og svært bevæbnede højreekstremister. Og det var derfor, Chris Wallace forsøgte at få en klar udmelding fra præsidenten.

»Det er noget af det mest skræmmende, der nogensinde er sket i amerikansk politik. En amerikansk præsident, der indirekte erklærer sin troskab til nyfacister,« skriver en bruger på Twitter.

Donald Trumps modstander Joe Biden er allerede begyndt at bruge Donald Trumps uheldige udtalelse i sin valgkampagne.

De næste to tv-debatter finder sted 15. og 22. oktober. Det amerikanske præsidentvalg finder sted 3. november.