De er kun i vores by for at sprede had, siger Washingtons borgmester om demo på årsdag for Charlottesville.

Washington. En højreradikal gruppe har fået tilladelse til at afholde en demonstration søndag foran Det Hvide Hus i Washington.

Det fordømmes af borgmesteren i den amerikanske hovedstad, Muriel Bowser.

Hun siger, at "det eneste formål med at komme til vores by er at sprede had".

Der er også givet tilladelse af National Park Service til en moddemonstration.

Det er på etårsdagen for urolighederne i byen Charlottesville i staten Virginia, hvor borgergrupper konfronterede nynazister, medlemmer af Ku Klux Klan og andre grupper på det yderste højre. En person blev dræbt.

Den kontroversielle demonstration skal foregå i La Fayette Park, der ligger over for Det Hvide Hus' hovedindgang.

Politiet siger, det er forberedt på begivenhederne, men at det ikke umiddelbart er nogen specifik trussel om vold.

/ritzau/dpa