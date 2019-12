12.000 højreekstreme tyskere er potentielt voldelige, siger den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer.

Den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer, udtrykker bekymring over, at tusindvis af højreekstreme er potentielle voldsmænd.

Det sker, efter at nye opgørelser har vist, at halvdelen af ofrene, der har været udsat for politisk vold, er blevet angrebet af højreradikale, siger Seebach, som er kristelig demokrat fra CSU i Bayern.

- Ved siden af det hæslige blodspor, som er blevet trukket fra den nynazistiske celle Den Nationalsocialistiske Undergrund (NSU) til angrebet på en synagoge i Halle, har vi påpeget, at mindst 12.000 personer på den ydre højrefløj i Tyskland menes at være potentielt voldelige, siger Seehofer.

NSU var en celle, hvorfra en 43-årig kvinde i 2018 blev dømt for medvirken til drab på ti mennesker over en periode på syv år.

I den østtyske by Halle angreb en 27-årig mand i oktober en synagoge. Manden har tilstået, at han begik skuddrab ud fra højreekstremistiske og antisemitiske motiver.

/ritzau/dpa