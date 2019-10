Et syv etagers højhus er tirsdag kollapset i den brasilianske by Fortaleza. Lige nu er et større redningsarbejde igangsat.

Lige nu meldes én person dræbt og flere savnes.

Det skriver flere medier, herunder BBC.

Højhuset, som er kollapset, er en lejlighedsblok i byen Fortaleza, som ligger i det nordøstlige Brasilien. Kollapset skete tirsdag formiddag klokken 10.30 i Fortaleza.

DESABAMENTO OCORREU NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS TIBURCIO CAVALCANTE COM NOGUEURA ACIOLY.

Prédio que desabou tinha sete andares e há suspeitas que estava habitado. pic.twitter.com/H4FH5bBmbG — Donizete Arruda (@donizetearruda7) October 15, 2019

Redningsfolkene på stedet har ifølge BBC udtalt, at otte personer, heriblandt en 60-årige kvinde og 20-årig, er blevet reddet ud af murbrokkerne.

Der ledes fortsat leder efter mindst ti personer, som frygtes spærret inde i murbrokkerne. Redningsfolkene fortæller også, at man har modtaget opkald fra flere, som er meldt savnet.

Alle veje samt trafikken omkring højhuset er lukket i forbindelse med redningsarbejdet.

Højhuset er omkring 40 år gammelt.