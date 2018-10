Amerikanske Ashley Goette gav sin mand hjertemassage, mens ambulancen var på vej, og da de ankom til hospitalet og manden, Andrew, var lagt i kunstigt koma, nægtede hun at føde barnet, før han vågnede op.

»I alt den tid han lå i koma, blev jeg ved med at fortælle ham, at jeg ikke ville føde det her barn, før han vågnede op,« fortæller Ashley til KMSP.

Nu har familien fra St Paul, USA, startet en indsamling på gofundme.com for at dække deres hospitalsregninger.

16. oktober vågnede den vordende mor Ashley Goette ved, at hendes mand Andrew havde vejrtrækningsproblemer. Hun ringede hurtigt til alarmcentralen og blev instrueret i hjertemassage, mens hun ventede på ambulancen.

Da falckredderne ankom, var Andrews hjerte helt stoppet med at banke, og han havde været uden ilt i kritisk lang tid. Redderne fik genstartet hans hjerte og hastede til hospitalet, hvor han blev lagt i kunstig koma.

Andrews familie fik at vide, at de skulle forberede sig på det værste, da scanninger indikerede, at iltmanglen havde forårsaget katastrofale hjerneskader, og han måske aldrig ville vågne igen.

Ashley, der var planlagt til at føde samme dag, ville ikke sættes i gang uden sin mand, og holdte barnet inde til lægerne dagen efter fik vækket ham fra sit koma.

Mod alle odds havde Andrew ikke lidt nogen skader af iltmanglen og blev kørt til sin kones stue, hvor hendes fødsel skulle sættes igang.

Men parrets dramatiske døgn var ikke ovre endnu. Fødslen ville ikke starte, og lægerne besluttede, at et kejsersnit var den eneste mulighed for at få barnet til verden.

Med elektroder på hele kroppen fulgte Andrew med over FaceTime, mens sønnen Lennon blev opereret ud af konens mave og bragt til ham, så han kunne være en af de første til at holde ham.

En uge efter blev Andrew opereret i hjertet. Hans hjertestop skyldtes Wolff-Parkinson-White (WPW) syndromet, som er en sjælden hjertefejl, der giver et højt hjertetempo.

Parret og deres nye søn ligger nu sammen på hospitalet og heler efter deres operationer.