John Roberts går for første gang i rette med Donald Trump, der igen har kritiseret en specifik dommer.

For første gang går højesteretspræsidenten i USA, John Roberts, onsdag i rette med præsident Donald Trumps kritik af en specifik dommer ved en føderal domstol.

Donald Trump er utilfreds med en afgørelse ved en føderal domstol. Den blokerede for dele af den immigrationspolitik, som Trump-regeringen ønsker.

Ifølge præsidenten indleder hans modstandere altid deres søgsmål mod Trump-regeringen i bestemte retskredse med særligt venstreorienterede dommere.

Om den seneste kendelse afskrev Trump nederlaget for hans regering med, at "det var en Obama-dommer", der havde afsagt kendelsen.

Det er den kommentar, der for første gang får John Roberts til at gå i rette med præsidenten.

- Der findes ikke Obama-dommere, Trump-dommere, Bush-dommere eller Clinton-dommere, siger John Roberts.

I anledning af at amerikanerne torsdag fejrer højtiden thanksgiving, er der tradition for, at alle siger, hvad de er taknemmelige for.

I den forbindelse siger John Roberts, at hele USA burde være taknemmelig for, at domstolene er uafhængige.

Det Hvide Hus har ikke ønsket at kommentere Roberts udtalelser.

Det er ikke første gang, at Donald Trump har langet ud efter dommere, der har afsagt kendelser, han ikke kan lide.

Sidste år kaldte han en føderal dommer for en "såkaldt dommer", da dommeren suspenderede Trumps indrejseforbud, indtil det var prøvet ved USA's højesteret.

Under valgkampen i 2016 kritiserede Trump også John Roberts for hans afgørende stemme, da højesteret afviste, at daværende præsident Barack Obamas sundhedsreform var i strid med forfatningen.

Da en dommer af mexicansk afstamning skulle afgøre en sag om svindelanklager mod Trump University, mente Trump ikke, at dommeren kunne være upartisk, fordi Trump agter at bygge en mur ved grænsen til Mexico.

/ritzau/AP