Præsident Donald Trump får en chance for at skubbe højesteret yderligere i konservativ retning.

Washington, D.C.. Højesteretsdommer Anthony Kennedy i USA siger, han vil trække sig tilbage, skriver Reuters. Præsident Donald Trump får dermed sin anden chance for at nominere en dommer.

Kennedy er kendt for at være en svingstemme i USA's højesteret. Nogle gange stemmer han sammen med de liberale dommere. Men i de mest kontroversielle sager har han stemt sammen med de konservative.

Demokraterne vil rase over, at Trump får nok en chance for at skubbe højesteret i klar konservativ retning.

Republikanerne blokerede i et helt år for, at Senatet kunne stemme om præsident Barack Obamas kandidat til en ledig post i højesteret.

/ritzau/