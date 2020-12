USAs afgående præsident Donald Trump har ikke flere skarpe skud i bøssen i sit forsøg på at omgøre valgresultatet fra november.

Natten til lørdag afviste et markant flertal af dommerne i den amerikanske højesteret en sag indgivet af staten Texas’ republikanske justitsminister, Ken Paxon, som er en trofast Trump-støtte.

Ken Paxon ville have Højesteret til at afvise Joe Bidens valgsejre i svingstaterne Michigan, Pennsylvania, Georgia og Wisconsin.

Den texanske justitsministers begrundelse har været, at valgreglerne i de pågældendes stater efter hans opfattelse er blevet ændret på ulovlig vis, så det har givet mulighed for at svindle med de afgivne stemmer - særligt brevstemmer, lyder argumentet.

En påstand Donald Trump selv har udbasuneret igen og igen, siden det i november stod klart, at Joe Biden havde taget de fleste valgmænd i USA og dermed bliver landets næste præsident.

Med Højesterets afvisning er der reelt ikke flere håndtag at dreje på for Donald Trump, inden alle staternes valgmænd træder sammen på mandag og formelt vælger 78-årige Joe Biden.

Da det lørdag stod klart, at Højesteret havde afvist Texas’ forsøg på at omstøde Bidens valgsejre i de fire svingstater, var der glæde og lettelse at spore hos hans demokratiske tilhængere.

Dét på trods af, at sagen også har været betragtet som et stunt og et sidste desperat forsøg fra de republikanske Trump-støtters side.

Også i de amerikanske medier, blandt andet på CNN, har der dagen igennem været glæde at spore blandt de politiske kommentatorer, som bakker op om Demokraterne.

»Det var dét! Højesteret har nu for anden gang indenfor en uge afvist republikaneres forsøg på at omgøre valgresultatet til fordel for Donald Trump. Med den her afgørelse er det nu ‘game over’,« siger den politiske kommentator og reporter Jessica Schneider.

Delstaten Michigans justitsminister, Dana Nessel, siger til ABC News:

»Dagens højesteretskendelse er en vigtig påmindelse om, at vi er en retsstat. Selv om nogle måske bøjer sig for et enkelt individ, gør domstolene det ikke.«

Donald Trump, som stædigt fastholder, at der er foregået svindel med afgivne stemmer i svingstaterrne, reagerede hurtigt på sit foretrukne medie Twitter, da Højesteret havde offentliggjort sin afgørelse:

»Højesteret har svigtet os. Ingen visdom, intet mod!« skrev en rasende Trump.

Joe Biden bliver indsat som USA’s 46. præsident 20 januar 2021.