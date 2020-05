I et stort nederlag for den demokratiske guvernør afviser Wisconsins højesteret flere af statens coronatiltag.

Højesteret i Wisconsin har afvist, at delstatens ordre om, at folk skal blive hjemme, kan forlænges.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt New York Times, natten til torsdag dansk tid.

Guvernør Tony Evers havde forlænget forbuddet mod de fleste former for rejser og en række virksomheder til 26. maj.

Men dermed var den demokratiske guvernør gået længere, end han havde beføjelse til. Det vurderer domstolen med stemmerne fire mod tre.

- En myndighed kan ikke give sig selv magten til at diktere lovlydige individers liv i så stort et omfang, som ordren gør, uden at overskride den udøvende magts beføjelser, skriver dommerne ifølge New York Times.

Avisen skriver videre, at Evers' talsmand har forstået afgørelsen således, at den med øjeblikkelig virkning ophæver karantænetiltagene i delstaten.

Afgørelsen ses som en stor sejr for den lovgivende forsamling i Wisconsin, som har republikansk flertal.

I flere andre delstater har man også forsøgt at bringe lockdown-bekendtgørelserne for retten. Men man har ingen steder fået medhold.

Det gælder i Michigan, Californien, Kentucky og Illinois, skriver New York Times.

/ritzau/