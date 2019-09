Højesteret i Oslo stadfæster dom til 45-årig. Importerede japansk sexdukke med størrelse og form som et barn.

Norges højesteret har onsdag afgjort, at det er strafbart at importere sexdukker, der ligner børn.

Dermed forkaster højesteretten en 45-årig mands anke.

Han er tidligere i landsretten idømt 60 dages betinget fængsel og en bøde på 10.000 norske kroner for i 2016 at have gjort forsøg på at indføre en et meter høj japansk sexdukke.

Den tiltalte erkendte de faktiske forhold, da sagen blev behandlet i byretten og siden landsretten. Men han mente ikke, at det var nok for at straffe ham.

Den 45-åriges forsvarer, John Christian Elden, har sagt, at dukken ikke omfattes af den norske straffelovs forbud mod seksualiserede fremstillinger af børn. Han mente heller ikke, at den dukke, som hans klient forsøgte at importere, forestillede et barn.

Dukken blev vist frem vist i højesteretten, og her var samtlige dommere ikke i tvivl: Det er en sexdukke, som ligner en mindreårig.

- Den har et ansigt med barnlige træk, lyder det i højesterettens skriftlige afgørelse.

Derfor er den omfattet af straffelovens forbud mod seksualiserede gengivelser af børn.

Dukken har former som hos et barn, og ifølge højesteretten, var den udformet med tanke på sex.

/ritzau/NTB