Der er udsigt til et kæmpe flykaos for British Airways henover sommeren.

Flyselskabet var tirsdag en tur i Højesteret for at skaffe et forbud mod en mulig strejke blandt selskabets piloter, som kræver mere i løn.

Retten afviste dog flyselskabets ønske. Det skriver Sky News.

Det betyder, at British Airways risikerer at blive tvunget til at lade en stor del af deres flåde blive stående på jorden henover den yderst travle ferieperiode i august måned.

Ifølge det britiske medie har hele 93,3 procent af piloterne i British Airline Pilots’ Association (Balpa) stemt for at strejke efter at have takket nej tak til en ny overenskomst, der ville have sikret dem en lønstigning på 11,5 procent over tre år.

Og da Balpa repræsenterer omkring 90 procent af alle 4.000 piloter i British Airways, kan det altså få store konsekvenser for flyselskabet, hvis strejken bliver en realitet, da blot én strejkedag - ifølge Balpa - vil koste selskabet mere end at efterkomme piloternes krav.

Med Højesterets dom tirsdag har piloterne nu muligheden for at varsle strejke med to ugers varsel. Ifølge Sky News forventes det, at Balpa vil varsle en række strejker i kølvandet på Højesteretsdommen.

British Airways udtaler ifølge det britiske medie, at de er yderst skuffede over dommen.

»Vi vil forsætte med at forfølge enhver mulighed for at beskytte tusindvis af kunders ferier henover sommeren,« lyder det fra flyselskabet.

Selskabet påpeger desuden, at de mener, at lønstigningen på 11,5 procent over tre år er mere end rimeligt.

Balpas generalsekretær, Brian Strutton, har tidligere udtalt til The Guardian, at det er op til British Airways, om der kommer en strejke midt i den travle ferieperiode.

»Konfliktens afgørelse er op til British Airways. Vi ønsker ikke ikke at ulejlige kunderne, og derfor har vi forsøgt at løse sagen gennem forhandling siden november. Det er British Airways, der beklageligvis har valgt at trække det ind i sommermånederne.«