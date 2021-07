»Pas på jer selv.«

Sådan skriver amerikanske myndigheder oven på de ekstremt vejrforhold, der hænger over adskillige amerikanere i disse dage.

For en varmerekord helt tilbage fra starten af det forrige århundrede bliver lige nu truet gevaldigt i USA. Temperaturerne er nærmest på galopspring, og fredag sneg de sig helt op på vanvittige 54 grader i ørkenen Death Valley i Californien.

Det skriver USA Today.

Excessive Heat Warning begins Fri for the entire Sacramento Valley, northern San Joaquin Valley, foothills, & mountains up to ~ 6,000 ft.



Hottest days will be Sat & Sun – many Valley communities will approach or exceed 110°F, locally 115°F!



Be safe & hydrate! #CAwx #CAheat pic.twitter.com/jGwZAZVywE — NWS Sacramento (@NWSSacramento) July 8, 2021

De høje temperaturer ligger kun et par grader fra de højeste temperaturer, der nogensinde er blevet målt.

I 1913, også i Death Valley, blev den varmeste dag nogensinde målt til lidt over 56 grader, skriver Washington Post.

Ifølge den amerikanske myndighed National Weather Service bor der omkring 32 millioner mennesker i områder, hvor varmen er på sit højeste. Det gælder blandt andet byer som Las Vegas og Sacramento.

Den ekstreme varme kommer kort tid efter, at en hedebølge med tæt på 50 grader ramte Canada i begyndelsen af måneden.

Væske bliver en afgørende faktor for mange amerikanere i disse dage. Foto: MARIO TAMA Vis mere Væske bliver en afgørende faktor for mange amerikanere i disse dage. Foto: MARIO TAMA

Fredag kom myndighederne hos National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) også med tal, der slog fast, at USA har haft den varmeste juni i 127 år.

Og med disse dages temperaturer er myndighederne i USA ude med seriøse advarsler, der skal minde amerikanerne om at gardere sig mod de ekstreme temperaturer.

Risikoen for varmerelaterede sygdomme stiger nemlig markant.

De voldsomme temperaturer ser ud til at fortsætte til og med tirsdag, lyder meldingen fra de amerikanske vejrmyndigheder.