Colombia har øget sin dyrkning af kokaplanter – hovedingrediensen i det ulovlige stof kokain – med 43 procent, lyder det i en ny FN-rapport.

I landet bliver der dyrket kokaplanter på intet mindre end 204.000 hektar. Det er det højeste tal siden FNs afdeling for narkotika og kriminalitet (UNODC) begyndte at indsamle sådanne data i 2001, skriver BBC.

Ifølge Colombias præsident, Gustavo Petro, er kampen mod stoffer en decideret »fiasko«. Derfor ønsker han i stedet at regulere industrien og udvide programmer, der skal erstatte de ulovlige afgrøder.

I årevis har landet ellers kæmpet for at få bønder til at gå væk fra kokaproduktion, men løfterne om at give incitamenter og subsidier har hidtil været tomme.

Ifølge FN-rapporten er det i det nordlige Santander-område, at der bliver dyrket allermest koka.

Tibú i Santander, som er lige på grænsen til Venezuela, har nemlig det højeste niveau af kokadyrkning af alle Colombias kommuner med hele 22.000 hektar.

I rapporten fremgår det ligeledes, at kokaplanten særligt blomstrer i områder nær landegrænser eller tæt ved havet.

Colombia er verdens største kokainproducent. Størstedelen af det producerede stof sendes dog mod Europa og USA, som er de største forbrugere af stoffet.