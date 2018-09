Sverigedemokraternes partileder, Jimmie Åkesson, er rasende og kræver omgående en undskyldning fra tv-kanalen SVT.

Der er netop indkaldt til krisemøde med start kl. 11 lørdag formiddag.

»Pressechefen fra Sverigedemokraterna har netop været ude at sige, at Jimmie Åkesson vil have en tydelig og omgående undskyldning fra tv-kanalen,« siger B.T.s politiske redaktør, Andreas Karker fra Stockholm.

SVT - som er statsejet og svarer til DR - og Sverigedemokraterne mødes lørdag formiddag til et hasteindkaldt krisemøde, hvor de skal diskutere en sekvens fra den afsluttende partilederrunde, der blev sendt på SVT i aftes.

Sekvensen - som Jimmie Åkesson altså kræver en undskyldning for - har skabt yderligere dramatik i det svenske valg med den - i manges øjne - kontroversielle partileder i hovedrollen.

Sekvensen skete umiddelbart efter, at debatten var overstået, da SVTs tv-vært Martina Nord tonede frem på skræmen og sagde følgende:

»Vi skal begynde med at sige, at Jimmy Åkesson udtalelse var groft generaliserende, og SVT tager afstand fra den.«

Udtalelsen fra Jimmie Åkesson handlede groft skitseret om, at nogle indvandrere i Sverigedemokraternes øjne ikke passer ind i Sverige.

Hvad mener du om udtalelsen fra Jimmie Åkesson på svensk tv?

Kommentaren fik med det samme bølgerne blandt de andre partiledere til at gå højt i studiet:

»Hvordan er det, du udtrykker dig,« råbte Annie Lööf fra Centerpartiet vredt, mens hun slog i sit podium.

Ifølge Andreas Karker, som overværede den ophedede debat, er der ingen tvivl om, hvordan de andre partiledere har det med Sverigedemokraternes partileder:

»Det er meget tydeligt, at de andre ikke respekterer Jimmie Åkesson, og de forsøger så vidt muligt ikke at inddrage ham i debatten,« siger B.T.s politiske redaktør og fortsætter:

»Og når Jimmie Åkesson står til at få 20 pct. af stemmerne til valget i morgen, ser det hele ret ser svært ud for Socialdemokraterne og de andre borgerlige partier, hvis de skal danne regering. For ingen af dem vil samarbejde med Sverigedemokraterne,« siger Andreas Karker og fortæller desuden, at der med mindre end et døgn til valget er en stemning af dyb splittelse i Sverige.

»Det helt store emne, som virkelig deler vandene, er indvandringen, og mange mener alstå, at Sverige siden 2015 har været alt for åbne over for migranter,« siger Andreas Karker.