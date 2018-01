Det svenske tøjmærke H&M endte i noget af en shitstorm på de sociale medier, hvor stjerner som The Weeknd, Lebron James og P Diddy blandede sig i debatten, efter dette billede af et sort modelbarn, som er iført en hættetrøje med teksten 'the Coolest Monkey in the Jungle'.

Det mente flere var racistisk. H&M var hurtigt ude for at undskylde, og de trak billedet tilbage fra alle deres platforme.

. @hm, have you lost your damned minds?!?!?! pic.twitter.com/EYuCXLZtv3 — Charles M. Blow (@CharlesMBlow) January 8, 2018

Men nu har flere medier fundet frem til en kvinde, der hævder, at hun er moderen til drengemodellen. Hun hedder Terry Mango på Facebook og stammer fra Kenya, men bor ifølge sin profil i Sverige.

Hun har skrevet en kommentar til et Facebook-opslag, som blandt andet britiske metro.co.uk har fundet frem til.

'Jeg er moderen, og dette er et ud af hundrede outfits, som min søn har stået model i. Stop med et råbe 'ulven kommer' hele tiden. Det er unødvendigt her. Kom videre,' skriver hun.

Her ses et udpluk af Facebook-tråden. Her ses et udpluk af Facebook-tråden.

Kvinden, der tilsyneladende er drengens mor, respekterer, at folk har deres egen holdning, men hun forstår ikke, at det er noget, som folk går så meget op i. Hun anser det slet ikke for at være racistisk.

Her kan du se nogle af de mange reaktioner, der er kommet på historien.

Had a hard time finding this, but that’s because I was looking on the US site...it’s on the UK version of @hm’s website. https://t.co/CcEBWVUYaT pic.twitter.com/peQ5hc5wxI — Yashar Ali (@yashar) January 8, 2018

Whose idea was it at @hm to have this little sweet black boy wear a jumper that says ‘coolest monkey in the jungle’?



I mean. What. pic.twitter.com/6AJfMdQS4L — Stephanie Yeboah (@NerdAboutTown) January 7, 2018

More casual racism from H&M. This is nothing new when it comes to these clothing companies like Abercrombie and Tommy Hilfilger who have a long history of using their products to convey racist messages. https://t.co/6XwimxngCS — Makkim (@Makkim77) January 8, 2018

Uh oh, @hm. Can y’all explain why a black boy was selected to model a hoodie that says, “coolest monkey in the jungle”? Someone didn’t think this through. https://t.co/q0NwrboCnq — Christina Watkins (@CWatkinsTV) January 8, 2018