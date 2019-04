En mand er afgået ved døden, og en kvinde er alvorligt såret, efter de tirsdag blev angrebet af en hjort i Australien.

Ægteparret var ude at gå en tur, da hjorten pludselig sprang frem fra en busk og gik til angreb.

Det skriver flere australske medier, blandt andre news.com.

Hjorten, der i store dele af verden ellers er kendt som et nuttet dyr – bedst eksemplificeret ved Disney-figuren Bambi – stangede sine ofre med sit gevir.

Manden afgik ved døden kort efter. Kvinden pådrog sig kritiske skader i overkroppen og på benene, men hun er fortsat i live.

Drabet har sat sindene i kog i Australien og puster til en rasende debat, som har stået på i flere år.

Området Victoria er nemlig plaget voldsomt af hjorte. Det menes, at der er mere end en million vildtlevende hjorte i staten Victoria.

Antallet steg betragteligt efter omfattende skovbrande i Victoria i 2009.

Siden har lokalbefolkningen oplevet en stigende plage fra hjortene, der invaderer folks private ejendom, smadrer skovområder og skaber store trafikale problemer, fordi de går på vejene i stort antal.

Rådet for invasive arter i Australien har længe slået på tromme for en seriøs ’sortering’ af hjortene – det vil sige nedskydning af flere hundrede tusinde hjorte – og har allerede været på banen efter den tragiske begivenhed.

'Vores største frygt er blevet realiseret efter rapporter om, at en mand fra Victoria er blevet dræbt af en hjort', skriver de på Twitter og opfordrer endnu en gang til, at der bliver taget hårdhændet hånd om de mange hjorte i området.

Men det bliver svært at løse problemerne.

En rapport fra den australske regering viste i 2018, at hjortene har fået så godt fodfæste i området, at de bliver umulige at udslette.

Det eneste, man kan gøre, er at forsøge at holde udbredelsen af hjorte i skak.

Et forsigtigt bud fra Rådet for invasive arter er, at man skal til at skyde 400.000 hjorte om året for at sætte en stopper for deres hærgen og den voksende bestand.

Drabet på manden i Victoria sætter nu for alvor gang i den debat på ny.