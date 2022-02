Svøbt i tykke tæpper ligger de helt små børn side om side på rækker på interimistiske senge.

En sygeplejerske forsyner en lille krop gemt i en bylt med ilt, og en af hendes kolleger vugger et uroligt barn i sine arme.

I baggrunden lyder gråden fra et barn.

Billederne af sønderbombede bygninger, trafikkaos og mennesker på flugt vælter i disse dage ind på nyhedsredaktionerne og på de sociale medier.

Siden Ruslands invasion af Ukraine natten til torsdag dansk tid, er det svært ikke at blive dybt berørt af vidnesbyrdene om krigens rædsler.

Billederne fra børnehospitalet Dnipropetrovsk Oblast Children’s Clinical Hospital i Dnipro i det østlige Ukraine går alligevel særligt i hjertet.

Her måtte personalet i al hast flytte de for tidligt fødte børn på hospitalets neonatalafdeling ned i et midlertidigt bombeskjul, da russernes bomber begyndte at falde.

Det viser en video fra New York Times, der først bragte historien, som straks blev delt på de sociale medier.

Newborn infants from the neonatal intensive care unit at a children’s hospital in Dnipro, in eastern Ukraine, were moved into a makeshift bomb shelter on a lower level of the building on Thursday. https://t.co/l8RAcFMTud pic.twitter.com/kWud9ktt2P — The New York Times (@nytimes) February 25, 2022

Ifølge avisen blev de små børn flyttet ned på en etage længere nede for at være i sikkerhed.

På en video fra stedet ses, hvordan børnene er svøbt i tykke tæpper og ligger side om side på madrasser i noget, der ligner et lagerrum.

»Dette er NICU (neonatalafsnit, red.). I et beskyttelsesrum. Kan I forestille jer det?« spørger lederen af hospitalets neonatalafdeling, Dr Denis Surkov, retorisk i en WhatsApp-besked til New York Times.

»Dette er vores virkelighed.«

Dnipro var torsdag morgen målet for russernes missilangreb, da Putin begyndte sin invasion af Ukraine.

Det er en af Surkovs kolleger, der har filmet videoen:

»Vi var meget nervøse. Meget forvirrede,« tilføjer lægen i sin besked.