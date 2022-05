De skriger. De skriger i den mest frygtelige desperation.

Forældre til børn på Robb Elementary i Uvalde i Texas ved, at en bevæbnet mand har skaffet sig adgang til skolen.

De ved, at de måske har set deres børn i live for sidste gang.

De skriger i magtesløshed. For politifolk udenfor skolen vil ikke lade dem komme ind og forsøge at stoppe gerningsmanden.

Mens Salvador Ramos havde barrikaderet sig i et klasselokale, hvor han dræbte 19 børn og to lærere, stod forældre udenfor bygningen, og nu rettes fokus mod myndighederens responsindsats i forbindelse med masseskyderiet.

Meghan Markle besøger Robb Elementary efter tirsdagens skoleskyderi. Foto: CHANDAN KHANNA

Der gik nemlig cirka en time fra politiets ankomst til, at den 18-årige gerningsmand blev konfronteret, skudt og dræbt, bekræfter politiet.

»De smadrede vinduerne for at få børn ud af vinduerne. Så på det tidspunkt vidste jeg, at skytten stadig var i live,« siger Victor Luna, en af de forældre, som stod udenfor skolen, til CNN.

»Jeg sagde til betjentene, at hvis de ikke ville gå derind, så skulle de lade mig låne en pistol og en vest, så jeg selv kunne gå ind og håndtere det. Og de sagde nej,« fortæller Victor Luna desuden.

Hans søn, som går i fjerde klasse, overlevede. 19 andre børn på Robb Elementary gjorde ikke.

Adskillige betjente ankom ellers til skolen blot cirka fire minutter efter, at Salvador Ramos havde skaffet sig adgang via en ulåst bagdør, bekræfter politiet på et pressemøde.

Det var dog først cirka en time senere, at man brød ind i lokalet og skød og dræbte den 18-årige gerningsmand.

I stedet for at konfrontere skytten fokuserede man indsatsen på at få evakueret alle de resterende børn og voksne på skolen.

Men kunne man have skaffet sig adgang til lokalet og stoppet Salvador Ramos tidligere – eventuelt før han skød og dræbte 21 mennesker?

Foto: CHANDAN KHANNA



«Der er mange muligheder. Der var adskillige betjente ved det klasselokale. Når vi har interviewet alle de betjente, så har vi en bedre idé,« siger Victor Escalon, som er regional leder af statens afdeling for offentlig sikkerhed, på en pressekonference.

Victor Escalon antyder imidlertid muligvis, at der blev begået fejl i håndteringen af masseskyderiet.

»Kunne nogen have gået ind tidligere? Man er nødt til at forstå, at dette er en lille by,« siger Victor Escalon om Uvalde, som er en by med cirka 20.000 indbyggere tæt på den mexicanske grænse.

Få minutter inden massedrabet på Robb Elementary havde Salvador Ramos skudt sin bedstemor, hvorefter han havde kørt galt med sin bil.