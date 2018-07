En tragisk episode udspillede sig i farvandet ud for USA's og Canadas vestkyst tidligere på ugen, da en spækhugger mistede sin nyfødte hval.

Tirsdag fødte en spækhugger en hvalunge, der dog døde kort tid efter. To dage spottede et hold af hvalspecialister dog spækhuggeren igen, og der fik de sig et hjerteskærende syn: Hvalen bar stadig rundt på sin døde unge.

Det skriver BBC.

Her ses to billeder af spækhuggermoren, der stadig holder fast på sin døde unge.

Foto: Center for Whale Research

Spækhuggerne blev observeret af Center of Whale Research ud for kysten i Victoria, Britisk Columbia.

BBC skriver, at det dog ikke er helt unormalt, at spækhuggere transporterer deres døde unger. Ifølge mediet sker det sommetider i helt op til en uge efter døden.

Spækhuggeren blev sidst set torsdag morgen, så det vides ikke, om hun stadig bærer rundt på ungen.

Spækhuggeren er en såkaldt tandhval, der er en del af delfinfamilien. Spækhuggeren vurderes desuden som havets største rovdyr.