»Det føles bare ikke virkeligt«.

Sådan lyder det hjerteskærende fra en mor, der i øjeblikket går en grufuld ventetid i gennem for at finde ud af, om hendes søn er død i det masseskyderi, der fredag lammede hele New Zealand.

Moderen ved navn Rosemary Omar har indtil videre ventet i fire timer omkring en af moskéerne i Christchurch for at komme i kontakt med hendes 24-årig søn, Tariq, der befandt sig i moskéen.

Det skriver CNN.

Rosemary Omar satte tidligere sin søn af foran moskéen, hvorefter hun kørte rundt for at finde en parkeringsplads, da hun hørte adskillige skud.

Hun kørte derfor tilbage til moskéen og så - ifølge hende selv - 'en masse lig ude foran moskéen'.

Grieving members of the public following a shooting at the Al Noor mosque in Christchurch, New Zealand, March 15, 2019.

Siden da har hun forgæves forsøgt at komme i kontakt med sin søn.

»Vi har bare ventet her for at finde ud af, om han er okay, men han tager ikke telefonen,« siger hun til det amerikanske medie.

Politiet har angiveligt fortalt hende, at de ikke ved, om hendes søn er død eller i live.

»Jeg føler mig død indeni, hvis jeg skal være ærlig. Jeg er fuldstændig følelsesløs,« siger hun og fortsætter:

»Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det føles bare ikke virkeligt.

An injured person is loaded into an ambulance following a shooting at the Al Noor mosque in Christchurch, New Zealand, March 15, 2019.

Mindst 40 personer skal være dræbt i angrebet mod de to moskéer i Christchurch, mens yderligere 20 er sårede.

Fire personer - tre mænd og en kvinde - er i politiets varetægt, oplyste politichefen Mike Bush på et pressemøde tidligt fredag morgen dansk tid.

Bush tilføjede desuden, at det er for tidligt for politiet at sige noget om motivet.

Et længere manifest fyldt med konspirationsteorier og fremmedhad blev dog lagt på nettet før angrebet. Det formodes at være skrevet af gerningsmanden, da det beskriver planer for de udførte angreb.

