Hun sad på bunden af et skab, mens hun græd i telefonen.

»Far kom til min fødselsdag, og han havde ikke gaver med. Han skød folk,« lød det hulkende i røret til den chokerede medarbejder på alarmcentralen.

Mandag aften havde den niårige pige gemt sig for sin egen far i en lejlighed i Brooklyn i New York.

Faderen var ganske rigtig kommet på besøg i anledning af hendes fødselsdag.

9-year-old placed 'heartbreaking' 911 call amid Brooklyn murder-suicide: cops https://t.co/9BSVbXb70k pic.twitter.com/nvMbsfYya7 — New York Post (@nypost) April 6, 2021

Men i stedet for gaver, havde den 46-årige Joseph McCrimons medbragt en pistol, som han affyrede mod moderen til hans datter, den 45-årige Rasheeda Barzey, og hendes to ældre døtre, 16-årige Chloe Spears og Solei Spears på 20.

Da han havde dræbt de tre, rettede McCrimons til sidst våbnet mod sig selv og tog sit eget liv.

Under hele faderens blodrus sad hans niårige datter gemt i skabet.

En nabo i lejligheden nedenunder fortæller til avisen The New York Post, at der tidligere har været ret voldsomme skænderier i familiens hjem.

The NYPD is investigating a family tragedy in Brooklyn. Police say a man killed the mother of his daughter and the little girl's two sisters before taking his own life. @JennaMDeAngelis reports. https://t.co/082FDO58lh — CBS New York (@CBSNewYork) April 6, 2021

»Men i går aftes var der ingen ord, ingen diskussioner. Bare 'pop, pop,' og efter det første pop, begyndte hun at græde. Så var der tre mere, og der var stille. Dødstille,« fortæller den anonyme nabo til avisen.

Historien om den lille datters alarmopkald kom frem på et pressemøde om tragedien tirsdag.

»Hun ringede bare 911, og I kan sikkert forestille jer, hvor rædselsvækkende det var hos 911: 'Far kom til min fødselsdag, og han skød folk,« fortalte politichef hos NYPD, James Essig, til de fremmødte journalister.

Den lille pige er nu anbragt hos noget familie.

Har du tanker om selvmord? Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Kontakt Livslinien på telefon 70 201 201 eller læs mere på www.livslinien.dk

Hendes mor havde gennem mange år haft et turbulent forhold til faderen, men ifølge politiet har myndighederne aldrig tidligere været indblandet.

Et familiemedlem fortæller til The New York Post, at McCrimons – trods en tidligere drabsdom som helt ung – ikke var voldelig over for sin familie:

»Han havde et voldsomt temperament. Han var ikke en voldelig person. Han havde en psykisk sygdom, og han har været indlagt. Han har forsøgt at begå selvmord, men intet som dette.«