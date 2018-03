Foto: Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

En stakkels kat blev fundet af en tilfældig forbipasserende i London. Den var gennemboret to steder af et jernstakit og kunne ikke rokke sig. Heldigvis kom der hjælp til stedet, og katten overlevede.

Katten blev fundet, siddende på jernstakittet i Cricklewood, London. Klokken 03.50 om morgenen 9. marts, ifølge en udtalelse fra Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA). Det skriver metro.co.uk.

En forbipasserende ringede straks til RSPCA og vicedirektøren Nicole Broster rykkede straks ud.

Han blev temmelig overrasket over at finde katten i live, selvom to metalstykker stak ud fra kroppen. Den ene var gået igennem maven, den anden igennem bagbenet.

For ikke at skade katten fik Broster fat på brandvæsenet, som kom med specialudstyr til at klippe det lille væsen fri.

Her er brandvæsenet ved at få katten løsnet fra stakittet. Foto: RSPCA Her er brandvæsenet ved at få katten løsnet fra stakittet. Foto: RSPCA

»Da vi ankom, troede vi ikke vore egne øjne,« siger brandmanden Lee Harris.

»Katten skreg af smerte og prøvede desperat at slippe væk, så vi gik straks i gang.«

Da først stakittets jernrør var skåret i stykker, fik de i en fart bragt katten til en dyrlæge, som fjernede metalstykkerne fra kattens krop. Det lykkedes at redde katten, der slap for at få amputeret sit ben.