Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Billedet af faren, der holdt sin døde datter i hånden efter jordskælvet, gik verden rundt.

Til Bild fortæller faren, Mesut Hancer, nu historien bag tragedien i tragedien. Historien om hans datter Irmak, der blot blev 15 år.

»Da jordskælvet kom, var jeg på arbejde i bageriet. Jeg ringede til min kone. Hun fortalte, at hun, mine to døtre og min søn var i sikkerhed,« siger han.

Men det viste sig, at hans yngste datter denne nat ikke sov hjemme. Hun sov hos mormor på sofaen, da Irmak gerne ville være sammen med sine kusiner, som var på besøg.

Mens en far sidder og holder sin afdøde datter i hånden, fortsætter redningsfolk med at lede efter eventuelle overlevende. Foto: ADEM ALTAN Vis mere Mens en far sidder og holder sin afdøde datter i hånden, fortsætter redningsfolk med at lede efter eventuelle overlevende. Foto: ADEM ALTAN

Mesut Hancer skyndte sig at ringe til Irmaks mormor. Ingen svarede. Desperat løb han af sted mod mormors adresse i den tyrkiske by Kahramanmaraş, der ligger tæt på jordskælvets epicenter.

»På vej derhen råbte jeg bedende til Gud om, at huset skulle stå helt tilbage,« fortæller Hancer.

Mesut Hancer holder godt fast i sin afdøde datter Irmak. der er et af de foreløbigt over 21.000 ofre efter jordskælvene i Tyrkiet og Syrien. Foto: ADEM ALTAN Vis mere Mesut Hancer holder godt fast i sin afdøde datter Irmak. der er et af de foreløbigt over 21.000 ofre efter jordskælvene i Tyrkiet og Syrien. Foto: ADEM ALTAN

Hans bøn blev ikke hørt.

Huset på ti etager var faldet fuldstændig sammen.

»Jeg forsøgte at grave min prinsesse ud med hænderne, men til sidst måtte jeg lade hende ligge i ruinerne,« siger han.