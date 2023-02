Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tragedie efter tragedie bliver i disse dage gravet frem fra murbrokkerne i Tyrkiet og Syrien.

En af dem er billedet af en far, der sidder i ruinerne, og holder sin døde datter i hånden.

Det er AFP-fotografen Adem Altan, der har taget billederne i den tyrkiske by Kahramanmaraş, der ligger tæt på det forfærdelig jordskælvs epicenter.

Faderen, Mesut Hancer, holder godt fast i sin 15-årige datter Irmak, der omkom i jordskælvet.

Mesut Hancer holder godt fast i sin afdøde datter Irmak. der er et af de foreløbigt 5.261 ofre efter jordskælvene i Tyrkiet og Syrien. Foto: ADEM ALTAN Vis mere Mesut Hancer holder godt fast i sin afdøde datter Irmak. der er et af de foreløbigt 5.261 ofre efter jordskælvene i Tyrkiet og Syrien. Foto: ADEM ALTAN

I ruinerne omkring parret fortsætter redningsfolk med at lede efter eventuelle overlevende og bjerge lig i et kapløb mod tiden.

Der meldes både kulde og vind på vej til det i forvejen hårdt plagede område.

I den tyrkiske by Kahramanmaraş er 941 bygninger styrtet sammen, oplyser Tyrkiets indenrigsminister Suleyman Soylu ifølge CNN.

Tirsdag eftermiddag er det samlede dødstal i Syrien og Tyrkiet steget til 5.261.