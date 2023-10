Israel bad om hjælp til at finde Noya, en autistisk Harry Potter-fan, som var bortført af Hamas.

Nu er den 12-årige pige blevet fundet død, bekræfter Israel på X.

»Denne smukke 12-årige pige med autisme blev bortført fra sit hjem af Hamas-terrorister og blev bragt til Gaza,« skrev Israel oprindeligt i et opslag på X i søndags.

Sammen med teksten var et foto af pigen.

12-årige Noya er blevet fundet død. Foto: Israel / X Vis mere 12-årige Noya er blevet fundet død. Foto: Israel / X

»Noya er følsom, venlig, sjov og en enorm Harry Potter-fan,« tilføjede man og appellerede i samme ombæring J.K. Rowling, den britiske forfatter bag bogserien om den unge troldmand, om hjælp til at bringe historien ud til et bredere publikum – og til at få pigen hjem.

Og det gjorde J.K. Rowling efterfølgende mandag:

»At bortføre børn er afskyeligt og fuldstændig umuligt at retfærdiggøre. Af indlysende grunde har dette billede ramt mig. Må Noya og alle gidsler taget af Hamas blive returneret snart, sikkert, til deres familier,« skrev den verdenskendte forfatter således.

Men historien har ikke fået nogen lykkelig slutning.

Noya kom ikke sikkert hjem til sine forældre.

Hun er nemlig blevet fundet død. Det bekræfter Israel som nævnt på X torsdag morgen.

»Vi er knust over at annoncere, at Noya og hendes bedstemor Carmelas lig blev fundet i går,« skriver man.

»Tak til alle, som delte hendes historie for at bringe hende hjem. Vores hjerter er knust,« lyder det desuden.

»Tak til alle, som delte hendes historie for at bringe hende hjem. Vores hjerter er knust,« lyder det desuden.