En amerikansk far og ægtemand viste sig ikke at være hjernedød alligevel, kort inden hans organer skulle doneres.

Det skriver britiske Mirror.

Ryan Marlow, en 37-årig præst og fra til tre fra delstaten North Carolina, blev af lægerne erklæret hjernedød, efter at han i to uger lå indlagt med en listeria-bakterieinfektion.

Han var organdonor, så da han blev erklæret hjernedød, skulle hans organer videregives til andre syge, der havde brug for dem.

Men da familien gjorde sig klar til at sige farvel til Ryan Marlow 30 august, inden hans organer skulle fjernes, viste familien en video af hans børn for ham. Og pludselig skete det utænkelige. Han bevægede sin fod.

Et hold eksperter blev derefter indkaldt for at undersøge den amerikanske præst, og der fandt de ud af, at Ryan Marlow viste tegn på hjerneaktivitet.

»Gud valgte, at han skulle blive. Han skulle være død og begravet nu, mente lægerne,« fortæller hans kone, Megan Marlow.

Efterfølgende har Ryan Marlows hjerterytme ændret sig, og han er begyndt at bevæge sig en smule.

Hvert år dør 1.600 amerikanere af listeriainfektioner.