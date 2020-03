Grundet en grundig undersøgelse af rejsende fra Europa er der timelange køer i amerikansk lufthavn.

Tusindvis af hjemvendte amerikanere fra Europa skaber kaos i amerikansk lufthavn.

Billeder af lange køer fra Den Internationale Lufthavn i Chicago bliver delt flittigt på Twitter.

Chicagos Lufthavn, der er blandt de travleste i verden, skriver på Twitter ifølge NBC News, at rejsende skal forvente ekstra ventetid, da passagerer fra Europa skal igennem en screening grundet coronavirusset.

Fredag advarede ministeriet for indenlandsk sikkerhed (DHS) amerikanere, der vender hjem fra Europa, Kina og Iran, om, at de kunne forvente at skulle igennem en grundig undersøgelse.

Fredag indførte Det Hvide Hus et indrejseforbud på 30 dage for statsborgere fra størstedelen af EU-landene.

/ritzau/