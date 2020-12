En fransk mand er blevet testet positiv for ny og smitsom coronavariant efter at være vendt hjem fra London.

Frankrig har registreret landets første tilfælde af den nye og mere smitsomme coronavirusvariant, der for nylig blev opdaget i Storbritannien.

Det oplyser landets sundhedsministerium i en meddelelse fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge ministeriet er en fransk mand blevet testet positiv for den nye variant, efter at han forleden vendte tilbage til Frankrig fra London, hvor han bor til daglig.

Manden ankom til Frankrig 19. december. Han blev testet på et hospital 21. december, hvor det blev bekræftet, at han er smittet med coronavarianten.

Ministeriet oplyser, at han siden er gået i selvisolation, og at han har det godt.

Smittetilfældet er blevet opdaget i byen Tours i den centrale del af Frankrig cirka 240 kilometer fra hovedstaden Paris.

- Myndighederne har færdiggjort smittesporing for de sundhedsarbejdere, der har taget sig af patienten, skriver ministeriet i meddelelsen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ministeriet oplyser, at flere kontaktpersoner til den smittede og til sundhedsarbejderne også er blevet bedt om at isolere sig.

Frankrig lukkede 20. december grænsen mod Storbritannien i 48 timer som et af de første lande i verden på grund af en særligt smitsom, ny variant af coronavirus.

Tirsdag aften meddelte den franske premierministers kontor så, at Frankrig ville åbne døren på klem for nogle af de mange EU-borgere, der er strandet i Storbritannien.

De kan således få lov til at rejse ind i Frankrig eller gennem Frankrig, hvis de har en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel.

Den muterede virus variant fra Storbritannien kan ifølge eksperter være 70 procent mere smitsom end den almindelige.

Den er ud over Frankrig også blevet opdaget i Danmark, Holland, Island, Italien og Australien.

Ifølge det medicinske tidsskift BMJ tyder intet på, at den den nye virusvariant er mere dødelig eller mindre modtagelig over for vacciner.

/ritzau/